Wagenknecht-Partei in Sachsen: Wie sie punkten will

Die Verabschiedung des Wahlprogrammes für die Landtagswahlen am 1. September geht so geräuschlos und schnell vorüber, dass man sie fast verpasst. Keine Gegenreden, keine Diskussionen - es wird abgenickt, was der Parteivorstand so lange und so akribisch vorbereitet hat. Das Bündnis Sahra Wagenknecht setzt in Sachsen vor allem auf Frieden, auf Diplomatie statt Waffenlieferungen. Die Kriegsangst sitzt bei vielen Menschen tief.