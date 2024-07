Ampel-Pläne zum Bürgergeld: Lange Pendlerzeit und Kürzungen

Mit schärferen Regeln will die Ampel wieder mehr Bürgergeld-Bezieher zum Arbeiten bewegen.

Die Bundesregierung will mit schärferen Regeln mehr Bezieher von Bürgergeld zur Aufnahme einer Arbeit bewegen. So soll künftig

Schwung für die lahmende deutsche Wirtschaft?

Diese und weitere Maßnahmen sind ein Bestandteil der sogenannten "Wachstumsinitiative" der Ampel-Koalition . Das ausführliche Papier liegt dem ZDF vor. Die Maßnahmen sollen vor allem dazu dienen, die lahmende deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dazu zählen Maßnahmen für den Wohnungsbau , Bürokratieabbau, den Ausbau von KI ebenso wie den Arbeitsmarkt.

Bis zu drei Stunden Pendelzeit zumutbar

So soll künftig bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu sechs Stunden eine Pendelzeit von zweieinhalb Stunden zumutbar sein, bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden sollen sogar drei Stunden Hin- und Rückfahrt in Kauf genommen werden müssen.

Geflüchtete Ukrainer, die in Deutschland Zuflucht suchen, können Bürgergeld beantragen. Geflüchteten aus anderen Ländern ist das nicht möglich. Nach der Union fordert jetzt auch die FDP, diese Sonderregelung zu beenden.

Kürzungen bei Schwarzarbeit und Nicht-Meldung

Wer bei Schwarzarbeit erwischt wird, dem sollen für drei Monate die Bürgergeld-Bezüge um 30 Prozent gekürzt werden. Leistungsbezieher sollen sich zudem "monatlich in Präsenz bei der zuständigen Behörde melden".

Demgegenüber kündigte die SPD-Fraktion eine eingehende Prüfung der tatsächlichen Effekte auf den Arbeitsmarkt an. Die Grünen sahen die Beschlüsse schon jetzt als wenig hilfreich an.

Die Ampel plant offenbar eine härtere Gangart gegen Bürgergeld-Betrüger. Bei Fällen von gleichzeitiger Schwarzarbeit soll das Bürgergeld gestrichen werden. "Die Diskussion geht am eigentlichen Problem vorbei", so der SPD-Politiker Jan Dieren.

Kritik von SPD-Fraktion und den Grünen

"Nicht auf der Fachebene getroffene Kompromisse müssen jetzt in Ruhe sachlich eingeordnet werden - insbesondere in Bezug auf ihre tatsächlichen Arbeitsmarkteffekte", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.