Generaldebatte des Bundestags - darum geht es

Was wird bei der Haushaltsdebatte diskutiert?

Am Dienstag hatte Finanzminister Christian Lindner FDP ) den Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in den Bundestag eingebracht:

"Das Problem an diesem Haushalt ist, er setzt keine Prioritäten" kritisiert Jens Spahn, stellvertretender CDU-Vorsitzender. "Die Ampel macht einfach weiter, als gäbe es keine Krise". 06.09.2023 | 6:21 min

Noch bis Freitag werden in erster Lesung die Haushaltspläne der einzelnen Ressorts beraten. Am Mittwoch stehen auch Verteidigung, Auswärtiges und Verkehr auf der Tagesordnung. Verabschiedet werden soll der Gesamthaushalt nach jetzigem Stand am 1. Dezember.

Was sagt Lindner zu seinem Haushaltsentwurf?

"Investitionen in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in die Modernisierung unserer Volkswirtschaften. Das tun wir. Wir haben auf Rekordniveau Investitionen eingeplant in den nächsten Jahren", sagte er.