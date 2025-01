Frau in Grünheide: Elon Musk "sollte mehr Respekt zeigen"

"Er sollte mehr Respekt zeigen, was Äußerungen über deutsche Politiker anbelangt. Ich finde es mies, dass er Werbung für die AfD macht. Generell finde ich es schrecklich, was da noch auf uns zukommen könnte", sagt eine 44-jährige Frau in einem Café unweit des Marktplatzes von Grünheide.

Direkte Zuwendungen von Musk an die AfD sind nicht nachgewiesen, derzeit wird darüber diskutiert ob sein Gespräch mit Alice Weidel (AfD) eine illegale Parteispende sein könnte. Eine Frau am Nebentisch ergänzt: "Das finde ich sehr komisch, weil die AfD hier vor Ort von Anfang an gegen diese Tesla-Fabrik war. Insofern unterstützt Trump jetzt die Anti-Tesla Partei."

Straßenbauer: Auch der Tesla-Chef darf "seine freie Meinung äußern"

Elon Musks jüngste Äußerungen sieht er nicht als Einmischung: "Grundsätzlich ist es so, dass wir in allen freien Ländern eine Meinungsfreiheit haben und auch ein Elon Musk kann als Privatperson seine freie Meinung äußern, sowie jeder andere es auch tun kann. Auf X Facebook und Co. Er hat aufgrund seiner prägnanten Stellung in der Gesellschaft das Potenzial des Internets erkannt und das ist eben seine Meinung und die akzeptiere ich und respektiere ich auch."

Kritik an Teslas Werk: "Schlechte Arbeitsbedingungen"

Im Landtagswahlkampf in Brandenburg dreht sich vieles um die Wirtschaft. Einerseits siedelte sich Tesla mit einer Giga-Fabrik an, andererseits naht der Braunkohle-Ausstieg. Welche Rezepte haben die Parteien für den Strukturwandel?

Rentnerin zu Erfolg der AfD: "Alles hausgemacht"

"Elon Musk? Dass die AfD so einen Zulauf hat - das ist doch alles hausgemacht. Hätten wir eine ordentliche Politik, dann hätten die keine Chance. Aber so: Die armen Leute fühlen sich abgehängt, haben keine Lobby und dann wählen sie die AfD, weil die am lautesten brüllen. Amerika mischt sich überall ein. Warum soll sich nicht Herr Musk einmischen - er hat hier ja ein großes Werk. Die Ansiedlung finde ich nicht schlecht. Man staunt, was der in kurzer Zeit alles geschafft hat. Er weiß: Geld regiert die Welt und deshalb spielt der sich so auf."