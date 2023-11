Generalbundesanwalt Peter Frank wird Verfassungsrichter

Der Bundesrat hat Generalbundesanwalt Peter Frank zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt.

Eigentlich war der Tagesordnungspunkt 68 "Wahl eines Richters des Bundesverfassungsgerichts" in der 1.038. Bundesratssitzung für den Mittag vorgesehen. Doch mit einer noch vor Sitzungsbeginn geänderten Tagesordnung vom frühen Vormittag wanderte der Punkt nach vorne.

Und bereits um 10:20 Uhr stand fest: Peter Frank, der oberste Ankläger der Republik, wird neuer Verfassungsrichter. Einstimmig votierte die Länderkammer für den herausragenden Juristen, der auch selbst in Berlin bei der Sitzung anwesend war.

Jurist mit Bestnoten in Karlsruhe

Frank legte seine beiden Examina 1992 und 1994 als jeweils bester Absolvent Bayerns ab, wurde anschließend in der bayerischen Justiz groß. Ob im Justizministerium, als Richter, oder bei der Staatsanwaltschaft - sein Karriereweg ging stets steil nach oben.

Nachdem er die Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen hatte, wurde er im Oktober 2015 offiziell als Generalbundesanwalt in sein Amt eingeführt. Seit acht Jahren ist er der deutsche Chefankläger, versieht sein Amt effizient und unauffällig. Und er bleibt in Karlsruhe, wechselt lediglich von der Brauerstraße in den Schlossbezirk.