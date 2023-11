Neue Farbe Türkis: Das ist das neue Logo der CDU

Die Parteifarbe wechselte von Schwarz zu Türkis. Die ÖVP hieß fortan "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei". Kurz wurde österreichischer Kanzler, musste dann aber zurücktreten, inzwischen muss er sich vor Gericht verantworten . Verfolgt die CDU jetzt eine ähnlich Neuausrichtung wie einst die ÖVP und Kurz?Und noch etwas ist auffällig: Türkis ist ein Blauton - und Blau ist eigentlich die Farbe der AfD. Bewegt sich die CDU auf die AfD zu? Und das in diesen Zeiten, in denen die Brandmauer der CDU zur AfD in Frage steht? CDU-Generalsekretär Linnemann weist das zurück - sowohl in Bezug auf die ÖVP, als auch auf die AfD: