Lauterbach: Wie weiter mit den Corona-Bürgertests?

Auch über den Sommer soll es weiter ein Angebot mit kostenlosen Corona -Schnelltests für Risikogruppen geben - für alle anderen sollen "Bürgertests" aber künftig drei Euro kosten. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) am Freitag in Berlin nach einer entsprechenden Einigung in der Regierung auf eine neue Testverordnung mit, die ab dem 30. Juni gelten soll.

Konkret werde der Erstattungspreis für die Bürgertests auf 9,50 gesenkt. Davon zahle der Bund 6,50 Euro, drei Euro seien Eigenbeteiligung, so Lauterbach. Die Zuzahlung - etwa in der Apotheke - solle wie üblich möglich sein - also bar oder per EC-Karte.