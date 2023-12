Lauterbach wirbt für erneute Corona-Impfung

Die Gefahr, an Long Covid zu erkranken - also an einer Covid-19-Erkrankung mit langfristigen Symptomen - werde laut Experten durch eine frische Impfung ungefähr um 50 Prozent gesenkt, erläuterte der Mediziner. Die Impfung schützt indirekt auch "geringfügig" vor der Gefahr, andere Menschen anzustecken, sagte Lauterbach.