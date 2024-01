CSU-Klausur in Seeon: "Die Ampel hat schlichtweg fertig"

Es ist der traditionelle Auftakt des politischen Jahres - die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt steht kurz vor Beginn der Tagung in einer modischen Winterjacke vor den angereisten Journalisten, um gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder eigentlich da weiterzumachen, wo sie vor Weihnachten aufgehört hatten: mit der Generalkritik an der Ampel-Regierung in Berlin und der Forderung nach Neuwahlen.

Doch zunächst müssen die beiden erst mal die Bauernaktion zwei Tage zuvor, bei der Demonstranten Vizekanzler Robert Habeck attackiert hatten, kritisieren. Denn auch wenn sie grundsätzlich den Bauernprotest verstehen könnten , "das, was wir gesehen haben, an der Fähre, ist eine Entgleisung, die unmöglich ist", sagt Dobrindt auf Nachfrage. Und Markus Söder, der ihm beipflichtet, macht die AfD mitverantwortlich. "Radikale Gruppen", so Söder, "versuchen das auszunutzen."

Söder für Neuwahlen am 9. Juni

Die Ursachen - nicht nur der Bauernproteste - sieht die CSU in einer Polarisierung der Gesellschaft, die allein die Ampel zu verantworten haben. "Respektlos-Politik" nennt Dobrindt das, was die Ampel mache:

"Alle linksgrünen Projekte rückabwickeln"

Kleine Nackenschläge für Merz

Doch bei aller Gemeinsamkeit mit der CDU bekommt die große Schwesterpartei ein paar Nackenschläge verpasst. Man dürfe sich jetzt "nicht ablenken lassen", so Söder, auch nicht von der K-Frage . Damit spielt er auf die vorweihnachtlichen Debatten zwischen den CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( Sachsen ) und Hendrik Wüst ( NRW ) an. Kretschmer hatte CDU-Chef Friedrich Merz quasi im Alleingang zum Kandidaten ausgerufen, während Wüst auf eine breite Personaldebatte dringt.

Doch Söder wäre wohl nicht Söder, wenn er jetzt schweigen würde und fügt der Stimmenvielfalt noch eine Variante hinzu: "Die derzeitige Favoritenrolle ist ja klar benannt - bei Friedrich Merz", so der CSU-Chef. Ein Satz, in dem zwei Wörter besonders auffallen. "Derzeitig" - was wohl so viel heißen soll wie heute, aber vielleicht nicht mehr morgen. Und das Wort "Favoritenrolle". Und nichts ist unter Fußballfans - wie Söder einer ist - beliebter als "Favoritenstürze".