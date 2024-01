Hinter den Kulissen hört man den Hinweis: Ohne die FDP sehe das Land anders aus. Oder alternativ: Ohne die FDP wäre die Regierung nicht so erfolgreich gewesen. Das mögen sie hier so sehen, die Wähler sehen das anscheinend anders. Überzeugen wollen sie nun bei den offenen Themen: Der Haushalt 2024 ist noch nicht in trockenen Tüchern , der Haushalt 2025 wird wieder ein Kraftakt werden. Im Januar soll ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Migration umgesetzt werden. All dem will die FDP ihre eigene Handschrift mitgeben.