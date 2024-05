Anfeindungen: Wie ein Schulleiter für Demokratie einsteht

Volker Hegewald weiß das aus eigener Erfahrung. Er ist Schulleiter am örtlichen "Glückauf"-Gymnasium, dem einzigen der Stadt. Mitte März war er mit seiner Familie auf einer Demonstration für Vielfalt und Menschlichkeit. Die Stimmung hat Hegewald an diesem Tag lange als ausgelassen und fröhlich empfunden - solange, bis der Demonstrationszug in einer Kurve an einer Gruppe der vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Freien Sachsen" und Menschen mit Friedensfahnen vorbeizog.