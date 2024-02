Am Wochenende bundesweit Demos gegen Rechtsextremismus

Rechtsextremismus wird von immer mehr Deutschen als drängendes Problem gesehen. Laut dem ZDF-Politbarometer finden 79 Prozent die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gut. 02.02.2024 | 0:28 min

Am Wochenende wollen wieder Menschen bei mehr als 200 Demonstrationen in mehr als 30 Städten gegen Rechtsextremismus protestieren.

Zu einer Großdemonstration am Samstag im Berliner Regierungsviertel haben zahlreiche Organisationen aufgerufen. Organisiert wird die Demonstration vom Bündnis "Hand in Hand - Jetzt solidarisch aktiv werden!". Den Aufruf "#WirSIndDieBrandmauer" haben bislang mehr als 1.700 Organisationen unterzeichnet.

Boris Pistorius warnte zuletzt in Osnabrück, die AfD wolle zurück in die "dunklen Zeiten des Rassenwahns". 27.01.2024 | 0:22 min

Berliner Demo gegen Rechtsextremismus: 100.000 Teilnehmer erwartet

Die deutschlandweiten Proteste gegen rechts haben viele Menschen zum Demonstrieren angeregt. Es gibt aber auch Kritik an den Inhalten, die einige Gruppen auf den Demos äußern. 26.01.2024 | 2:35 min

Auslöser der Protestwelle: Geheimtreffen der AfD mit Rechtsextremen

Protest von Augsburg bis Potsdam

Am Wochenende wird aber nicht nur in Berlin demonstriert, sondern auch in zahlreichen anderen Städten und Ortschaften in ganz Deutschland. Auf der Homepage des DGB finden Sie eine

In Hannover etwa rief das Bündnis "Bunt statt Braun" für Samstag zu einer Kundgebung und einer Menschenkette rund um den Landtag auf. Weitere Demonstrationen sind unter anderem für Samstag in Augsburg, Nürnberg, Potsdam, Kassel, Darmstadt, Krefeld, Bochum, Münster, Mainz, Saarbrücken, Ludwigshafen, Halle, Dresden und Jena angekündigt. Am Sonntag wollen Menschen beispielsweise in Bonn, Bremen, Magdeburg, Halberstadt und Landau auf die Straßen gehen.

In Bremen plant das "Bremer Bündnis gegen Rechts" am Sonntag einen Demonstrationszug, der am Domshof starten und am Leibnizplatz enden soll. Dort ist auch eine Kundgebung geplant. Im Vorfeld hatte es allerdings eine Kontroverse um die Organisatoren gegeben. So zählen die "Basisgruppe Antifaschismus" und das "Bündnis gegen Preiserhöhungen" dazu, die beide als linksextremistisch im Bremer Verfassungsschutzbericht genannt werden.