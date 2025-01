Demos gegen Rechtspopulismus: Zehntausende auf den Straßen

Auch in Aschaffenburg demonstrierten Tausende Menschen gegen einen Rechtsruck in Politik und Gesellschaft. In einem Park der Stadt waren ein zweijähriger Junge und ein Mann getötet worden. Tatverdächtig ist ein polizeibekannter Flüchtling aus Afghanistan, der schon vor geraumer Zeit hätte abgeschoben werden sollen. Die schreckliche Tat führte im Bundestagswahlkampf zu einer Verschärfung der Zuwanderungsdebatte. In dem Park wurden auch Samstag wieder Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Für Sonntag lädt die Stadt zu einer zentralen Trauerfeier in der Stiftskirche.