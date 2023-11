49 vs. 9 Euro: Kann das Deutschlandticket mithalten?

Seit 100 Tagen ist das Deutschlandticket auf dem Markt. Die Zahl der Fahrgäste ist seither deutlich gestiegen, auch auf längeren Strecken. Das 49 Euro-Ticket – ein voller Erfolg? 08.08.2023 | 2:33 min

Das Deutschlandticket funktioniert. So viel lässt sich nach 100 Tagen Praxistest bereits sagen. Die Zahl aller Bahnfahrten mit einer Strecke von mehr als 30 Kilometern ist seit der Einführung Anfang Mai klar gestiegen. Das zeigen Mobilfunkdaten von dem Telekommunikationsunternehmen Telefónica und der Datenfirma Teralytics, die ZDFheute vorliegen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Rund neun Prozent mehr Fahrten mit dem Zug gab es laut dieser Daten im Mai und Juni - verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019, vor Corona . Im Vergleich zum April 2023 - also vor Start des 49-Euro-Tickets - waren es im Mai sogar mehr als 20 Prozent zusätzliche Fahrten.

9-Euro-Ticket war erfolgreicher

Das Deutschlandticket kommt zwar noch nicht an seinen Vorgänger heran. Immerhin ist es 40 Euro teurer, teils schießen Arbeitgebende einen Teil dazu. Das 9-Euro-Ticket wurde vergangenes Jahr als Entlastung wegen der gestiegenen Preise eingeführt.

Trotzdem scheint das Deutschlandticket einige Autofahrten zu ersetzen. Laut Telefónica-Analyse ist die Zahl der Pendlerfahrten mit dem Auto gesunken. Und ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket sei auch die Zahl der Bahnreisen am Wochenende gestiegen.

Warum kaufen Menschen das Deutschlandticket?

Die Kund*innen schätzen laut VDV vor allem, dass man das Ticket im ganzen Land nutzen kann - und nicht nur in seiner eigenen Region. Außerdem seien der günstige Preis und Umweltschutz wichtige Kaufgründe für viele. Für das Bundesverkehrsministerium ist das Ticket ein "voller Erfolg", wie eine Sprecherin gegenüber ZDFheute mitteilt.

Mehr Geld für den Ausbau des Nahverkehrs nötig

Laut Pro Bahn fehlt "mehr denn je" Geld für den öffentlichen Verkehr. "Hier sehen wir - abgesehen von warmen Worten am Sonntag - keine Aktivitäten der Politik", sagt Naumann.

Mit dem Deutschlandticket hat sich die Zahl der Fahrgäste bei der Deutschen Bahn erhöht. Laut DB wurden im Juni 25 Prozent mehr Reisende registriert als vor Einführung des Tickets. 30.07.2023 | 0:24 min

Deutschlandticket steht vor Problemen

Wird es das Deutschlandticket auch künftig geben? Das sei ungewiss, so VDV-Vize Overkamp, "weil die Verkehrsunternehmen und -verbünde nicht wissen, ob seine Finanzierung im nächsten Jahr weitergeht". Angesichts der steigenden Gehälter für das Bahnpersonal und die weiterhin hohen Energiepreise ist laut Naumann zu befürchten, dass das Angebot im Nahverkehr sogar reduziert wird.

"Isoliert ist das Deutschlandticket kein Zukunftsmodell", sagt Naumann. "Es wird erst dann dazu, wenn der gesamte öffentliche Verkehr in Stadt und Land deutlich ausgebaut wird und sich die Kosten für das Fahren mit Pkw und Lkw mehr an den realen Kosten orientieren" - also zum Beispiel Umwelt- und Klimakosten des Verkehrs miteinbezogen werden.