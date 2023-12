49-Euro Ticket: In Stendal sollen Busse wieder extra kosten

Im Landkreis Stendal soll ab Januar das 49-Euro Ticket in den Bussen nicht mehr gelten.

Martina Gbur steht am Hauptbahnhof von Stendal und wartet auf ihren Bus. Mehrmals in der Woche fährt sie aufs Land, um auf ihre Enkel aufzupassen. Die Linien sind stark ausgedünnt, da muss sie gut planen. Und künftig auch noch extra zahlen - obwohl sie ein Deutschland-Ticket hat:

Wie in anderen Regionen Deutschlands ist der Öffentliche Nahverkehr auch im Landkreis Stendal ein Zuschussgeschäft - und die Kosten steigen, durch höhere Tarifabschlüsse etwa.

Für das Deutschlandticket rechnet der Kreistag mit Mehrausgaben von 42.000 Euro allein in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres. Darum hat er Anfang Dezember die Gültigkeit des Tickets gestoppt: zum 1.1. in den Bussen.

Landrat ringt um Erklärung

Denn im Augenblick sei es so, dass "das was wir jetzt hier reinschießen, ... das fehlt an anderer Stelle. Auch im Bereich Mobilität."