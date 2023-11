Verband: 49-Euro-Ticket lockt Tausende Nutzer in ÖPNV

Anschlussfinanzierung für Deutschlandticket gefordert

Der Verband geht davon aus, dass in den kommenden Monaten noch einige Nutzer anderer ÖPNV-Abos zum Deutschlandticket wechseln werden. "Dafür wäre aber eine möglichst zeitnahe Einigung von Bund und Ländern über die Anschlussfinanzierung des Tickets in den kommenden Jahren dringend geboten", sagte Verbandspräsident Ingo Wortmann.

Seit über 100 Tagen ist das Deutschlandticket auf dem Markt. Eine Bilanz. 08.08.2023 | 2:33 min

Deutschlandticket unterstützt Verkehrswende

Allerdings zeigt die Marktforschung auch deutlich, dass das Ticket in Städten beliebter ist als auf dem Land - also dort, wo das ÖPNV-Angebot in der Regel umfangreicher ist. In den Metropolen und Großstädten besitzen 20 bis 30 Prozent der Befragten ein Deutschlandticket, in Kleinstädten und im dörflichen Raum dagegen nur 6 Prozent.