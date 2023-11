Stadt vs. Land: Wie das Deutschlandticket ankommt

Elf Millionen Deutschland-Tickets wurden verkauft. In Ballungsräumen und Großstädten nutzen immer mehr Menschen den ÖPNV, auf dem Land fehlt es an Bussen und Bahnen. 08.08.2023 | 1:29 min

Die U3 mit ihrem schönen Blick auf den Hamburger Hafen ist proppenvoll. Ebenso viele andere Bahnen, Busse und Fähren - und das auch außerhalb des Berufsverkehrs und trotz Sommerferien. In Hamburg ist das Deutschlandticket im wahrsten Sinne des Wortes ein voller Erfolg.

250.000 Neukunden in Hamburg durch Deutschlandticket

In den vergangenen drei Monaten hat der Verkehrsverbund HVV mehr als 250.000 Neukund*innen dazu gewonnen. Damit zählt der HVV insgesamt 960.000 Abonnements. Das sind 22 Prozent mehr als 2019 vor der Corona-Pandemie

Ausschlaggebend sei der günstige Preis, verbunden mit der Einfachheit: ein Ticket für das ganze Land. Das kommt gut an - aber auch im ganzen Land?

Vor einem Monat startete das Deutschlandticket: Seit dem 1. Mai können Reisende für 49 Euro im Monat mit Bus und Bahn in ganz Deutschland fahren. Heute wurde Bilanz gezogen. 01.06.2023 | 1:46 min

Erste Zahlen sprechen für Wandel bei der Mobilität

Laut Bundesverkehrsministerium wurden deutschlandweit bislang mehr als elf Millionen der 49 Euro teuren Tickets verkauft. Auf den ersten Blick sprechen die Zahlen für einen Wandel in Sachen Mobilität in Deutschland.

In der Gemeinde Bevern in Schleswig-Holstein nutzen allerdings nur wenige das Deutschlandticket. Bürgermeister Rolf Tewes weiß, warum:

Rolf Tewes, Bürgermeister in Bevern

An den öffentlichen Nahverkehr sind wir eigentlich gar nicht angeschlossen.

"Das Einzige, was wir haben, ist ein Schulbus", erläutert Tewes. "Aber der fährt nicht in den Ferientagen und am Wochenende fährt er auch nicht."