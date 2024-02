Dresden erinnert mit Menschenkette an Bombardierung 1945

Geplant sind zudem unter anderem ein stilles Gedenken vor der Frauenkirche sowie ein ökumenischer Abendgottesdienst in der Kreuzkirche. Im Anschluss sollten die Kirchenglocken der Stadt um 21:45 Uhr läuten, dem Zeitpunkt des ersten Bombenangriffs. Dresden erinnert jedes Jahr am 13. Februar an die Luftangriffe.