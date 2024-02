FDP-Fraktionschef Dürr: Soli schrittweise abschmelzen

Finanzminister Christian Lindner hatte die Streichung des Soli für Unternehmen am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin" in die Debatte über eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen eingebracht. Wenn man wirklich etwas an den Steuern machen wolle, dann wäre dies der einfachste und schnellste Weg, sagte der Chef der FDP