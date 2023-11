FDP-Fraktion in Dresden: Liberale zuversichtlich vor Klausur

Bei Gelb bewegt sich was. Ampeln mögen länger Rot oder Grün leuchten - die Gelbphase kündigt stets den Wechsel an. Zugegeben: Ampel-Metaphern in Analysen zur Politik des regierenden Dreier-Bündnisses erscheinen mittlerweile arg ausgereizt, tatsächlich aber hat die FDP in der Ampel-Koalition ihre Rolle offenbar gefunden.