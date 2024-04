Genderverbot in Hessen: Gendern in Schulen nicht erlaubt

Anfang April wurde noch gegen das Genderverbot an Bayerischen Staatskanzlei in München demonstriert. Das Bundesland Hessen will es ebenso verbieten.

An hessischen Gymnasien, Haupt- und Realschulen dürfen Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit Sonderzeichen wie Doppelpunkt, Sternchen oder Unterstrich gendern. Andernfalls wird die Genderschreibweise in Prüfungen als Fehler angestrichen und benotet. Damit geht die hessische Landesregierung härter gegen das Gendern vor als die konservative bayerische Staatsregierung. Diese lässt Genderschreibweisen an Schulen nur anstreichen , sieht jedoch keinen Punktabzug dafür vor.

In Bayern ist im April das Genderverbot in Kraft getreten. In Schulen, Hochschulen und Behörden im Freistaat ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache von nun an ausdrücklich verboten.

