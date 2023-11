Generaldebatte: Merz teilt gegen Scholz und Habeck aus

CDU-Chef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck angegriffen. In seiner Rede gedachte er auch des verstorbenen Michail Gorbatschow. 07.09.2022 | 21:14 min

Vorwürfe in Bezug auf Energiekrise

Merz verpasste dem Bundestag eine kurze Lehrstunde in Wirtschaftskunde: Die aktuelle Verknappung von Energie nenne man "Angebotsschock". Normal sei, dass man in einer derartigen Situation alle Möglichkeiten nutze, das vorhandene Angebot auszuschöpfen,

und zwar mit ganzer Kraft. So reagiert man in einer Marktwirtschaft auf Unterversorgung.

Merz über Habeck: Hilflos

In der ARD-Sendung "Maischberger" am Dienstagabend hatte Habeck auf die Frage, ob er mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters rechne, geantwortet: "Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren."

Ungewohnt emotionaler Scholz

Auch Lob hatte der Oppositionsführer parat: In dem Papier, das die Regierung am vergangenen Sonntag präsentiert habe, stünden einige "gute Beschlüsse". Merz nannte da die Rentnerinnen und Rentner und Studenten. Gleichzeitig kritisierte er die Ausschüttung nach dem Gießkannenprinzip.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer emotionalen Rede im Bundestag die Politik der Bundesregierung verteidigt. Dabei warf Scholz der Union Versäumnisse vor.

Scholz reagierte ungewohnt emotional auf die Merz-Vorwürfe. Die Union habe in ihrer Regierungszeit in der Energiepolitik versagt. Die jetzige Ampel-Regierung habe frühzeitig dafür gesorgt, dass die Gasspeicher gefüllt würden. CDU/CSU hätten das Problem der leeren Speicherstände gar nicht gesehen. "Wir haben es schon gelöst, bevor Sie mitbekommen haben, dass da überhaupt eins war", sagt Scholz.

You'll never walk alone - das ist das Motto dieser Regierung.

Weidel: Scholz als Kapitän der Titanic

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel zeigt in der Generaldebatte im Bundestag Verständnis für Demonstrationen im Herbst. Die Menschen hätten jedes Recht dazu.

Haßelmann: "Rattenfänger von Rechts"

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann lehnt einen Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke ab. Kaum eine andere Debatte werde so faktenfrei geführt, sagt sie im Bundestag.

Linke zeigt Angstszenario auf

Millionen Menschen in Deutschland haben Angst: Angst vor dem Brief des Energieversorgers, der die Kosten verdoppelt oder verdreifacht. Angst um ihren Arbeitsplatz. Angst, dass ihre Ersparnisse aufgefressen werden. Und die, die keine Ersparnisse haben, haben erst recht Angst.

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali kritisiert das dritte Entlastungspaket der Ampel. Die Nachfolge des 9-Euro-Tickets sei zu teuer, die Kindergelderhöhung sei zu gering.

Mohamed Ali hinterfragt Scholz-Motto

Mohamed Ali zeigte die gestiegenen Lebenshaltungspreise auf und kritisierte, Menschen in Grundsicherung würden weiter von der Politik der Regierung abgehängt. An Olaf Scholz gewandt fragte sie in Bezug auf Menschen, die an der Tafel anstehen und dort nicht mehr genug zum Essen bekämen: