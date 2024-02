Ataman: Nach Hanau hat Deutschland "versagt"

Kurz vor dem vierten Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats von Hanau am Montag kritisiert die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman , den Umgang Deutschlands mit Hinterbliebenen und Betroffenen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie:

Staat und Behörden in unserem Land haben die Pflicht, nach einem Anschlag wie in Hanau Konsequenzen zu ziehen, damit sich solche Taten nicht wiederholen. Leider muss man sagen: Deutschland hat darin bisher versagt.

Vier Jahre nach dem rassistischen Anschlag gedenken Tausende der Opfer. Sie wollen ein Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen setzen und demonstrieren gegen Rassismus. 17.02.2024 | 2:51 min

Ataman: Keine Entschuldigung, kein Mahnmal

Am 19. Februar 2020 hatte ein damals 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen gezielt und aus rassistischen Motiven erschossen. Nach dem Anschlag tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Vater des Täters lebt bis heute in unmittelbarer Nähe von einem der Anschlagsorte.