In Hanau ist am Sonntag der Opfer des rassistischen Terroranschlags vor drei Jahren gedacht worden. Am Mittag kamen auf dem Marktplatz rund 500 Vertreter aus Politik, Bürgerschaft und Religionsgemeinschaften zu einer Gedenkstunde zusammen. An ihr nahmen neben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unter anderem auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, teil.