Tausende gedenken Opfer von rassistischem Anschlag in Hanau

Vier Jahre nach dem rassisstischen Anschlag gedenken Tausende der Opfer. Sie wollen ein Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen setzen und demonstrieren gegen Rassismus. 17.02.2024 | 2:51 min

Kurz vor dem vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau haben Tausende Menschen in der hessischen Stadt an die Opfer erinnert. Nach Angaben der Polizei gingen am Samstag rund 5.000 Demonstranten auf die Straße. Viele Teilnehmer hatten Schilder mit den Fotos und Namen der Getöteten dabei. Nach einem Protestmarsch durch Hanau fand am Nachmittag eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt.