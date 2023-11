Reaktionen zum Tod Kissinger: Diplomat und Realpolitiker

Henry Kissinger ist im Alter von 100 verstorben. 30.11.2023 | 14:46 min

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Tod des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger dessen Bedeutung für die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hervorgehoben. "Henry Kissinger prägte die amerikanische Außenpolitik wie nur wenige andere", schrieb der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Online-Plattform X (früher Twitter).

Sein Einsatz für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland war bedeutend. Olaf Scholz, Bundeskanzler

Kissinger, der 1923 in Franken geboren worden war, sei seiner deutschen Heimat stets verbunden geblieben, fügte Scholz hinzu: "Die Welt verliert einen besonderen Diplomaten."

Steinmeier: "großer Kämpfer für Freiheit und Demokratie"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Kissinger als "großen Kämpfer für Freiheit und Demokratie" gewürdigt. Steinmeier nannte ihn "die treibende geistige Kraft der US-Außenpolitik vieler Jahrzehnte" und "Hüter der transatlantischen Beziehungen".

Mit klarer Sprache und unerschrockener Diplomatie hat er die Vereinigten Staaten von Amerika und die Weltpolitik der Nachkriegszeit entscheidend geprägt. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Das schrieb Steinmeier in seinem Kondolenzschreiben an Kissingers Familie, das in Berlin veröffentlicht wurde.

"Eine der verlässlichsten Stimmen" der Außenpolitik

Der frühere US-Präsident George W. Bush äußerte sich bereits kurz nach dem Tod Kissinger: "Mit dem Tod von Henry Kissinger hat Amerika eine der verlässlichsten und unverwechselbarsten Stimmen in Fragen der Außenpolitik verloren", teilte Bush in Dallas mit.

Kissinger habe in den Regierungen zweier US-Präsidenten gearbeitet und viele weitere beraten, schrieb Bush, der ebenfalls von Kissinger beraten wurde.

Ich bin dankbar für diesen Dienst und Rat, aber am dankbarsten bin ich für seine Freundschaft. George W. Bush, Ex-US-Präsident

Einer der größten Diplomaten des 20. Jahrhunderts

Kissinger war am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Connecticut gestorben. Kissinger gilt als einer der größten Diplomaten des 20. Jahrhunderts. Auch nach dem Ende seines politischen Wirkens als Außenminister blieb der bestens vernetzte Politiker ein gefragter und einflussreicher Gesprächspartner

Er wurde als Heinz Alfred Kissinger 1923 in Franken geboren. Als er 15 Jahre alt war, flüchteten seine jüdischen Eltern mit ihm nach New York. Zu den Erfolgen des Friedensnobelpreisträgers zählt die Annäherung der USA an China Anfang der 1970er Jahre.

Doch seine Karriere hatte auch Schattenseiten. Trotz zahlreicher Auszeichnungen ist Kissingers politisches Wirken bis heute umstritten. Kritiker warfen dem Deutsch-Amerikaner Skrupellosigkeit und Machtbesessenheit vor. Seine Befürworter nannten es Realpolitik und lobten seine Diplomatie.

Kissinger war auch als Privatmann auf der Weltbühne aktiv - mit seiner Beraterfirma, bei Konferenzen, mit Vorträgen und in Interviews. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben über Themen der Weltgeschichte und seine Zeit in der Politik. Kissinger setzte sich für eine internationale "Ordnung" ein, die US-amerikanischen Interessen dienen soll und damit - so war seine Sicht der Dinge - auch anderen Nationen.