Habeck bei "illner": "Immer zu spät, immer zu wenig"

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 5. Dezember 2024 in voller Länge.

Michael Hüther ist sich sicher. "Der Sinkflug der deutschen Wirtschaft stoppt nicht", stellt der Ökonom in der ZDF-Sendung "maybrit illner" fest. Die Zahl der Arbeitslosen drohe wieder über die Schwelle von drei Millionen zu steigen. "Das wird ganz klar dafür sorgen, dass dieser Wahlkampf ein wirtschaftspolitischer sein wird."

Schuld für Ampel-Aus schiebt Habeck der FDP zu

Keine guten Voraussetzungen also für einen amtierenden Wirtschaftsminister, der zugleich Kanzlerkandidat der Grünen ist - sollte man meinen. Robert Habeck ist bestrebt, beides zu trennen. Die aktuellen Umfragewerte resultierten aus dem permanenten Streit der Ampel-Koalition

Nun gäben alle Parteien ihre eigenen Antworten, da könne noch viel in Bewegung kommen. Habecks Fazit des vorzeitig geplatzten Dreier-Bündnisses:

Die Schuld für das Ampel-Aus schiebt Habeck der FDP zu: "Dass man systematisch versucht, eine Regierung zu sabotieren, ohne sie zu verlassen, macht einen nicht regierungsfähig." Doch spätestens Ende 2023 hätte die Ampel reagieren müssen, weil, so der Vizekanzler, "die Antworten zu klein waren" für die Wirtschaftslage.

Aber: "Die Wachstumsschwäche, die Deutschland hat, reicht viel weiter zurück." Es sei systematisch zu wenig in Infrastruktur, Innovation und Bildung investiert worden.

Hüther regt "Infrastruktur- und Transformationsfonds" an

Deutschland steht, sagt Hüther, bei unternehmerischer und staatlicher Effizienz im internationalen Vergleich weit hinten. "Wir leisten uns eine Sklerose in unseren Strukturen. Wir legen ein Netz der Kontrolle, der Berichtspflichten über die Unternehmen." Da müsse gründlich angepackt werden. Massive Investitionen in die Infrastruktur seien notwendig. Hüther regt einen "Infrastruktur- und Transformationsfonds" an. Die normalen Haushalte würden nicht genügen.