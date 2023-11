Leistungskürzungen: Integrationsminister kritisieren Bund

Die Integrationsminister der Länder üben heftige Kritik an Kürzungsplänen des Bundes bei der Eingliederung von Ausländern in Deutschland. Die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchefin Stefanie Drese ( SPD ), forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus Grüne ) in einem Brief zur Rücknahme geplanter Kürzungen in Millionenhöhe auf.