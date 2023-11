Innenministerin Faeser: Kampf gegen Schleuserbanden

Die Unionsforderung nach stationären Grenzkontrollen etwa an den Grenzen nach Polen und Tschechien - ähnlich wie bereits an der deutsch-österreichischen Grenze - lehnte sie abermals ab. Sie bänden zu viel Personal und wären "reine Symbolpolitik, auch angesichts der hohen Umfragewerte der AfD ". "Es ist besser, überall in den Grenzgebieten präsent zu sein - mit Teams der Bundespolizei und der anderen Grenzpolizeien."