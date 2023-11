Kühnert über Koalition: "Müssen um richtigen Weg streiten"

Kevin Kühnert findet Streit in der Ampel nicht schlimm. "Es muss manchmal auch knirschen", sagt er.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält kontroverse Debatten in der Ampel-Koalition für notwendig, um Ziele seiner Partei durchzusetzen. Die SPD dürfe "nicht einfach nur treudoof abarbeiten, was wir uns im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, sondern auch neue Impulse bringen", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

SPD und FDP streiten um Mieterschutz

Kühnert spielt damit auf die Debatte mit der FDP über den im Koalitionsvertrag vereinbarten besseren Mieterschutz an. Die SPD-Fraktion fordert eine deutliche Begrenzung der Mieterhöhungen in Gebieten mit hohem Druck auf dem Wohnungsmarkt.

Wenn die Kanzlerpartei in solchen Fällen keinen Konflikt wagen würde, so Kühnert, dann würden Mieter keinen besseren Schutz bekommen. Wenn die SPD das Thema aber in der Ampel thematisiere, dann sei von Streit die Rede.