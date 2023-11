SPD-Politiker für Taurus-Lieferung: Morddrohungen im Netz

Für die SPD-Fraktion sitzt Schwarz sowohl im Verteidigungs- als auch im Haushaltsausschuss. In dieser Funktion hat er immer wieder die Themen Ausrüstung der Bundeswehr und Waffenlieferungen an die Ukraine auf dem Tisch. Und da hat Schwarz gelegentlich auch eine andere Meinung als der Mainstream der SPD

Schwarz sprach sich früh für Taurus-Lieferung aus

Soll Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern? 11.08.2023 | 1:32 min

Ich sehe ein Déjà-vu auf uns zukommen. Wie schon in der Panzerfrage lehnen wir jetzt die Abgabe von wichtigem Gerät ab, das am Ende wohl doch geliefert werden wird.

Die Reaktionen, die Schwarz in der Folge erhielt, erschüttern und erschrecken ihn - Morddrohungen, Hassmails, Anfeindungen von Genossen. Eine Videobotschaft eines Mannes in russischer Soldatenuniform ist dabei, der Schwarz' Namen nennt und droht, Lenkwaffen könne man auch auf Deutschland richten.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Nicole Diekmann analysiert Hass im Netz. 10.05.2021 | 9:08 min

Auch aus SPD hasserfüllte Reaktionen

Martin Meister von der Körber-Stiftung, Projektleiter "Stark im Amt", im Gespräch. 03.05.2022 | 11:22 min

Schwarz: Hass nicht nur ein Problem im Netz

Schwarz liefert mögliche Ursachen für diese Entwicklung. Zum einen führt er die Sozialen Medien an, auf denen man sich hasserfüllt gegenübertreten kann, ohne sich zu erkennen zu geben. Doch auch von Angesicht zu Angesicht, am Infostand, so berichtet Schwarz aus dem bayerischen Wahlkampf, sei Pöbeln und Beschimpfen inzwischen an der Tagesordnung.