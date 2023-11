Militärexperte zu Taurus: Lieferung an Ukraine gut abwägen

Kiew fordert von Berlin Taurus-Marschflugkörper - die Bundesregierung zögert. ZDFheute live spricht mit Oberst a.D. Ralph Thiele über eine mögliche Lieferung. 11.08.2023 | 30:52 min

Die Ukraine bittet Deutschland um die Lieferung von reichweitenstarken Marschflugkörpern vom Typ Taurus , doch die Ampel zögert. In der Debatte wächst der Druck auf die Bundesregierung. Militärexperte und Oberst a.D. Ralph Thiele zeigt bei ZDFheute live Verständnis für das Abwägen der Ampel-Koalition - kritisiert aber auch verpasste Chancen bei der Munitionsproduktion.

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Ralph Thiele ...

… zum zurückhaltenden Verhalten der Ampel bei Taurus-Lieferungen

Wir schleichen uns im Grunde sukzessive in eine immer tiefere Einbindung in diesen Konflikt hinein.

Hinzu komme, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Tagen nochmal deutlich gemacht habe, "dass er auch Russland selbst mit der Waffenwirkung nicht aussparen möchte, sondern ganz gezielt auf wichtige Stätten und Kommandozentralen, andere beteiligte Ministerien des Krieges gehen will".

Daher sei die Sorge, dass man dann eben auch Präzisionswaffen in dieser Wucht dafür nutzen könnte, "sicherlich nicht vollkommen unbegründet".

… darüber, wie andere Staaten im Vergleich zu Deutschland agieren

Die Briten seien in diesem Konflikt eher ein Vorreiter, ähnlich wie Polen, sagt Thiele. Die beiden Nationen drängten, die nächsten Schritte bei der Unterstützung der Ukraine zu unternehmen. Generell sei der Gedanke "Vorsicht" für Deutschland sicherlich angemessen, insbesondere mit der Vergangenheit als Kriegsverursacher.

Frankreich versuche, als eigenständiger, geopolitischer Spieler "eine hervorgehobene Rolle zu spielen. "Wir Deutschen versuchen das bislang nicht." In der Ukraine-Unterstützung spiele Deutschland "eine ganz prominente Rolle, gleich hinter den USA - wirtschaftlich, finanziell, aber eben auch wirklich mit militärischen Gütern". Von daher "müssen wir uns da nicht wirklich hinter diesen beiden Ländern - Frankreich und Großbritannien - verstecken", so der Militärexperte.

… über die Gefahr einer Ausweitung des Kriegs

Sowohl im Militärischen als auch im Politischen werde "gerne das Bild Eskalationsleiter" genutzt, sagt Thiele. "Man erkennt dann daran, dass es eben Sprossen gibt, die man hinaufsteigen kann in der Eskalation." Auf vertikaler Ebene stehe ganz oben der Einsatz von Nuklearwaffen

Bei der horizontalen Eskalation gehe es um eine Ausweitung des Gefechtsfeldes. Am Ende dieser Skala stehe der Einsatz russischer Waffe über oder in Deutschland. "Das alles kann man nicht ausschließen und deswegen ist eben Politik gut beraten, sorgsam abzuwägen, welche Schritte sie unternimmt", damit es nicht zu diesen Eskalationen komme, so Thiele.