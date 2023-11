Kieswetter: Ukraine muss "alles erhalten, was nötig ist"

Der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter ( CDU ) hat zum wiederholten Mal die rasche Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an Kiew gefordert. Im Sender ntv warf Kiesewetter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag generell zu viel Zögerlichkeit bei der Militärhilfe für das von Russland überfallene Land vor. Damit leiste Scholz einer langen Dauer des Krieges in der Ukraine Vorschub.