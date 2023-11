Kindergrundsicherung: "Verhandlungen haben sich gelohnt"

Die Ampel-Koalition plant bei der Kindergrundsicherung ab 2025 laut Informationen von ZDFheute mit Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro. Familienministerin Lisa Paus Grüne ) dankte am Vormittag Finanzminister Lindner in einer Pressekonferenz für "konstruktive" Gespräche in teils "sehr harten Verhandlungen" - "es hat sich gelohnt", so Paus.