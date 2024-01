Kommunen mit Finanzdefizit: "Weiter so funktioniert nicht"

Laut Verbands-Präsident Uwe Brandl reagiere die Politik nicht so, wie sie es erwartet hätten: "Ein Weiter so wird nicht funktionieren", so Brandl, der auch Bürgermeister im bayerischen Abensberg ist. Es werde das Land "in eine schwierige Richtung führen" und meinte damit den möglichen Stimmenzuwachs für die AfD bei den kommenden Wahlen.