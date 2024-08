In Thüringen und Sachsen beginnt der Wahlkampfendspurt. Laut ZDF-Politbarometer könnte die AfD in Thüringen die stärkste Partei werden.

Wie in fast allen deutschen Bundesländern wird auch in Thüringen alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt. Bürgerinnen und Bürger können nun die Landespolitik für die nächsten Jahre bestimmen und nach der vergangenen Landtagswahl 2019 wieder ihre Kreuze machen.

Wann findet die Landtagswahl in Thüringen 2024 statt?

Der Wahltag bei der Landtagswahl in Thüringen ist in diesem Jahr Sonntag, der 1. September. Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Worum geht es bei der Landtagswahl in Thüringen?

Mit einer kurzen Unterbrechung während der Regierungskrise im Jahr 2020 ist Bodo Ramelow (Linke) seit 2014 Ministerpräsident in Thüringen. Seit 2020 führt er eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung aus Linken SPD und Grünen an.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow steht zwar hoch in der Wählergunst, aber seine Partei landet in den Umfragen deutlich abgeschlagen auf dem 4. Platz.

Wie wird gewählt?

Thüringen wurde für die Landtagswahl in 44 Wahlkreise eingeteilt, die wiederum so in Wahlbezirke eingeteilt sind, dass allen die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.

Alle Stimmberechtigten haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen zieht in den Landtag ein. So wird die Hälfte der Sitze vergeben.

Am 1. September 2024 wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Drei junge Menschen aus unterschiedlichen Parteien engagieren sich im Wahlkampf – und zeigen Präsenz vor Ort.

Welche Kandidaten und Parteien stehen zur Wahl?

Am 1. September wird in Thüringen gewählt. Eines ist sicher: Die Wahl wird die Verhältnisse im Erfurter Landtag verändern. Die Parteien für die Wahl und ihre Ziele im Überblick.

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Mit welchen Spitzenkandidaten gehen die Parteien in die Landtagswahl? Ein Überblick.

Wer darf wählen bei der Landtagswahl?

Stimmberechtigt sind alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, mindestens 18 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Thüringen haben und ihr Wahlrecht nicht durch einen Richterspruch verloren haben. In Thüringen sind bei einer Einwohnerzahl von rund 2,1 Millionen Menschen etwa 1,66 Millionen wahlberechtigt.

Wie sehen die Umfragen zur Landtagswahl aus?

Die SPD würde es mit sechs Prozent in den Landtag schaffen. Grüne und FDP wären nicht mehr vertreten. Da alle demokratischen Parteien derzeit ausschließen, ein Bündnis mit der in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften AfD einzugehen, droht die Regierungsbildung nach der Wahl in Thüringen am 1. September ein echtes politisches Gezerre zu werden.

"Alle wollen, dass Thüringen regierbar bleibt", so Melanie Haack, ZDF-Studioleiterin in Thüringen über die anstehende Landtagswahl. Die Regierungsbildung könne sich hinziehen.

Wer könnte mit wem koalieren?

Die Umfragen zur Landtagswahl in Thüringen sind klar: Die AfD liegt vorn, kann aber nicht allein regieren. Ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD könnte die einzige Option auf eine Koalition mit Mehrheit im Parlament sein, an der die AfD nicht beteiligt wäre. Nicht nur inhaltlich gilt die Konstellation als heikel, auch der Weg zur Regierungsbildung könnte steinig werden.

Wie sah das Wahlergebnis in Thüringen 2019 aus?

Der Osten wählt. In Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Drei Entscheidungen für oder gegen die Politik der CDU, der SPD, der Linken. Die Ampel hat das Vertrauen vieler Wähler im Osten verloren. AfD und BSW liegen in den Umfragen aller drei Bundesländer über 40 Prozent. Leidet Ostdeutschland an einem „Freiheitsschock“, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk titelt?

25.08.2024 | 28:50 min