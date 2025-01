Planungssicherheit, klare politische Rahmenbedingungen – was Landwirte fordern und wie ihre Situation ist.

Gut ein Jahr liegen sie zurück - die Bauernproteste im Land. Wie geht es den Landwirten aktuell und welche Erwartungen haben sie an die Politik ? Kurz vor Beginn der Grünen Woche in Berlin haben wir mit einigen von ihnen gesprochen.

Holger Hennies, Landwirt aus Niedersachsen

Holger Hennies aus Schwüblingsen östlich von Hannover baut vor allem Kartoffeln an, dazu Zwiebeln und einiges mehr. Mit seinen Strohschweinen hat Hennies, der der Präsident des Landvolkverbandes Niedersachsen ist, kaum noch Geld verdient. Das hat er aufgegeben.

"Also wir können nicht zufrieden sein mit der jetzigen Agrarpolitik. Zwar haben Landwirte in vielen Bereichen in den beiden letzten Jahren ganz gutes Geld verdient. Aber wir brauchen klare politische Rahmenbedingungen.