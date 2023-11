Staatliche Transferleistungen: Kühnert wirft Merz "Lüge" vor

Ein erster Ansatz der CDU in Sachen Steuererhöhungen, nachdem dieses Thema unter Angela Merkel immer ein Tabu gewesen war. Was Merz jetzt "ins Schaufenster gestellt hat", entspreche vom Grundsatz her "dem Steuerkonzept, mit dem die SPD jetzt bereits seit einigen Jahren unterwegs ist", sagte Kühnert. Er sei selten im Plenum des Bundestags so viel zitiert worden wie in den vergangenen zwei Tagen, "wo allerlei Leute Herrn Merz Warnhinweise, also aus dem liberal-konservativen Spektrum, zugerufen haben, er solle sich Gedanken machen", weil er und Kühnert auf einmal dasselbe Steuerkonzept hätten.