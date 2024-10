Spahn bei "Markus Lanz": "BSW nicht weiter weg als Grüne"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 1. Oktober 2024 in voller Länge.

Soll sich die CDU nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen auf eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) einlassen oder nicht?

CDU-Politiker Jens Spahn klang auf diese Frage am Mittwochabend bei "Markus Lanz" nicht abgeneigt - wohl auch an die Adresse parteiinterner Kritiker sagte er:

Mit dem BSW - ja oder nein?

Spahn äußerte Verständnis dafür, dass die Gespräche mit dem BSW in die Ländern nicht bei allen Parteikollegen auf Zustimmung stoßen.

Es gibt niemanden in der Union, der sich irgendwie leicht tut damit, dass wir da jetzt Gespräche führen.

In Thüringen haben die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD begonnen. ZDF-Reporterin Daniela Sonntag berichtet über die Gespräche aus Erfurt.

Spahn widerspricht Kiesewetter

In der vergangenen Woche hatte sich noch Spahns CDU-Parteikollege Roderich Kiesewetter bei "Lanz" vehement gegen Koalitionen mit dem BSW ausgesprochen. Er hatte am Donnerstag bei "Lanz" gewarnt: "Finger weg vom BSW!"

Dort vertrat Kiesewetter zudem die Position, dass seine Partei "nicht um jeden Preis" regieren müsse. Auf die Frage, was aber dann passiere, wenn die CDU in Thüringen keine Regierung schmieden würde, entgegnete Kiesewetter: "Dann regieren andere" - nämlich ganz konkret: "eine Koalition von AfD und BSW".

BSW als kleineres Übel

Die Frage ist, was ist von den schlechten Alternativen die bessere?

Der CDU-Spitzenkandidat, Mario Voigt, hätte ihm gesagt, er wolle verhindern, dass ein Rechtsextremist Ministerpräsident in dem Bundesland wird, in dem seine Kinder zur Schule gehen, so Spahn weiter.