Lauterbach zu Cannabis: Wenig Bürokratie, gute Qualität

Das Bundeskabinett hat die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) sprach nach der Entscheidung am Mittwoch in Berlin von einem "wichtigen Gesetz", mit dem "wir die Drogenpolitik der vergangenen Jahre komplett ändern". Mit Blick auf Kritik an der Neuregelung verwies er auf die zugleich geplante umfassende Präventionskampagne.