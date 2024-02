Ex-Verfassungsschützer Maaßen: Extremist unter Beobachtung?

Maaßen selbst hat beim Bundesamt im August letzten Jahres eine Anfrage zu über ihn gespeicherten Daten gestellt und das Antwortschreiben nach Bekanntwerden der Recherchen über die Plattform X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Behörde umfangreich Äußerungen Maaßens in Zeitungsartikeln, über soziale Medien, in Interviews oder Reden sowie Medienberichte gesammelt und gespeichert hat. Das Bundesamt selbst will sich zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht zum Fall äußern.