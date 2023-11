Merz fordert Debatte über Leistungsbereitschaft im Land

Merz: "Mehr über Leistungsgerechtigkeit reden"

Deswegen schlage die CDU auch vor, Überstunden steuerfrei zu stellen. Am vergangenen Montag habe der CDU-Vorstand bei seinem Beratungen in Berlin auch über den Sport gesprochen, sagte Merz.

Spitze der Unionsfraktion berät über Standort Deutschland

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag kommt an diesem Donnerstag nach der politischen Sommerpause zu zweitägigen Beratungen in Schmallenberg im Sauerland zusammen. Am ersten Tag der Klausur in der Heimatregion von Fraktionschef Friedrich Merz sollen die Wirtschaftspolitik und Konzepte zur Verbesserung der aktuell schwierigen Lage des Wirtschaftsstandortes Deutschland im Mittelpunkt stehen.