Migration in Deutschland: Funktioniert die Integration?

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind es wieder deutlich mehr Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen. Und nach Ereignissen wie etwa dem Anschlag in Solingen dominieren Abschiebungen und Grenzkontrollen die Debatte

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Dabei gerät das Thema Integration aus dem Blickfeld, sagt Petra Bendel, Professorin für Migration, Flucht und Integration gegenüber ZDFheute. Das sei fatal, denn: "Integration ist eine Daueraufgabe und keine, die man an- und ausknipsen kann."

Was sind die strukturellen Herausforderungen bei der Integration?

Oft würden in Krisenzeiten kurzfristig Container aufgebaut oder Integrationsbeauftragte befristet angestellt. Es müsste aber vielmehr akzeptiert werden, dass Integration eine Daueraufgabe sei, meint Bendel. Um die Kommunen verlässlich zu unterstützen, sollten Kernbereiche der Integration auf Landesebene verankert werden, damit die Integrationsarbeit unabhängig von politischen Verhältnissen sichergestellt ist.

In der Stadt Templin in Brandenburg zeigt sich exemplarisch, wie Integration in der Realität funktioniert und auf welche Probleme Einheimische und Geflüchtete stoßen.

05.09.2024 | 3:45 min