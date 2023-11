Nach Karlsruher Urteil : Ampel will Schuldenbremse für 2023 aussetzen

von Kristina Hofmann und Dominik Rzepka 23.11.2023 | 16:44 |

Die Bundesregierung will für das laufende Jahr die Schuldenbremse aussetzen. Finanzminister Christian Lindner kündigt einen Nachtragshaushalt für 2023 an. Was das bedeutet.