Das Kanzlerkandidaten-Karussell der Union

Das schlägt sich auch in der Sonntagsfrage nieder: Die SPD käme dann nämlich nur noch auf 17 Prozent, die Grünen auf 16 Prozent, die FDP auf 6 Prozent - das wären in Summe nur noch 39 Prozent - und die Ampel hätte keine Mehrheit mehr. Stärkste Kraft wäre nun die Union mit 26 Prozent (Stand: 15.09.23). Der nächste Bundeskanzler könnte also wieder aus den Reihen der CDU oder CSU kommen. Wer käme infrage?