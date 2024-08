KI für politische Infos: Jeder Fünfte nutzt ChatGPT und Co.

Ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn eine KI mit unvollständigen Daten trainiert wird, zeigte sich im Jahr 2020, als X, damals noch Twitter , eine Funktion vorstellte, die Vorschaubilder automatisch zuschneidet. Die Bilderkennung war mit Fotos hellhäutiger Menschen trainiert worden und erkannte dunklere Menschen kaum. Das Ergebnis: Der Algorithmus schnitt ein Bild mit hellhäutigen und dunkelhäutigen Personen immer so zu, dass die hellhäutige Person im Bild immer gut zu erkennen war - die dunkelhäutige nicht. Nachdem der Programmierer Tony Arcieri Twitter auf den rassistischen Algorithmus aufmerksam gemacht hatte, entfernte das Unternehmen diese Funktion. In den Trainingsdaten fehlten ausreichend Bilder von dunkelhäutigen Menschen.