Merkel ehrt verstorbenen Schäuble im ZDF-Interview

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im ZDF-Interview Wolfgang Schäuble gewürdigt. Merkel nannte Schäuble einen "glühenden Verfechter der Deutschen Einheit".

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU ) hat den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble als "glühenden Verfechter der Deutschen Einheit" gewürdigt. Schäuble habe unter anderem den Einheitsvertrag verhandelt und 1991 eine historische Rede für Berlin als Bundeshauptstadt gehalten, sagte Merkel dem ZDF.

In den Kabinetten, denen er angehörte, sei Schäuble stets ein "Anker für Stabilität" gewesen. Dabei habe er auch Sinn für Humor und Ironie gehabt. Auf die Frage, was sie von Schäuble gelernt habe, sagte Merkel:

Gut zuhören, nicht zu schnell aufgeben, intellektuell scharf und klar debattieren und zum Schluss immer einen Kompromiss finden. Angela Merkel über Wolfgang Schäuble

Merkel erinnert an ersten Wahlkampf mit Schäuble

Merkel erinnerte auch an Differenzen, die sie mit Schäuble gehabt habe. 1999 habe sie für die Europawahl zum ersten Mal einen bundesweiten Wahlkampf mit ihm bestritten. "Da haben wir ein Plakat gehabt, wir beide. Wir gucken in unterschiedliche Richtung."

Auf dem Plakat habe gestanden: "Nicht immer einer Meinung, aber immer ein gemeinsamer Weg." Damit sei ihr Verhältnis zu Schäuble am besten beschrieben, so Merkel. Schäuble und Merkel hatten zum Beispiel in der Eurokrise und im Umgang mit Griechenland unterschiedliche Auffassungen. Merkel sagte:

Wir haben uns manchmal auch ein bisschen gekabbelt, aber es war für mich immer intellektuell bereichernd. Angela Merkel

Mitgestalter der Wiedervereinigung, Minister, Bundestagspräsident - Wolfgang Schäuble hat in Deutschland viel bewegt. ZDFspezial zeigt die prägendsten Momente seiner Laufbahn. 22.01.2024 | 3:15 min

Macron, Bas und Merz reden im Bundestag

Im Bundestag hatte während eines Trauerstaatsakts der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede gehalten, ebenso wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ( SPD ) und CDU-Chef Friedrich Merz . Merz sagte:

Wir verneigen uns vor einem wahren Staatsmann unseres Landes, vor einem europäischen Staatsmann, vor einem streitbaren Demokraten, vor einer prägenden Persönlichkeit der jüngeren Geschichte unseres Landes. Friedrich Merz, CDU-Chef

Schäuble sei in der Sache manchmal sehr hart gewesen. Das habe ihm etwa in der Finanzkrise nicht nur neue Freunde eingetragen. "Aber sein Umgang war immer fair, er war immer bereit, seinem Gegenüber respektvoll zuzuhören und er war immer bereit, im Interesse Europas Kompromisse zu machen."

"Antipopulist" und ein Mensch mit "Hingabe"

Bereits am Mittag fand im Berliner Dom ein öffentlicher Gedenkgottesdienst statt, an der auch Schäubles Familie teilgenommen hatte. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs, würdigte den Verstorbenen als leidenschaftlichen Demokraten und prinzipienfesten Politiker.

Nach der Wiedervereinigung musste eine Entscheidung über die Hauptstadtfrage getroffen werden. 1991 sprach sich der damalige Bundesinnenminister Schäuble für Berlin aus. 02.01.2024 | 9:33 min

Schäuble sei ein "Antipopulist und ein Mensch" gewesen, "der sich ganz und gar, mit all seiner Kraft, Leidenschaft und Hingabe in den Dienst unseres Gemeinwesens und unserer Demokratie gestellt hat", so Fehrs. Schäuble habe "als gläubiger Protestant gelebt und gehandelt". Ihn habe eine "klare, geistreiche Realpolitik" ausgezeichnet.

Schäuble mit 81 Jahren gestorben

Im Anschluss an den Staatsakt lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Trauerempfang ebenfalls im Reichstagsgebäude ein. Steinmeier hatte den Staatsakt kurz nach Schäubles Tod angeordnet. Staatsakte sind ebenso wie Staatsbegräbnisse Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorbehalten, die sich um das deutsche Volk hervorragend verdient gemacht haben.

Schäuble war im Alter von 81 Jahren gestorben . Er wurde Anfang Januar in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. Schäuble gehörte seit 1972 dem Bundestag an. Er war Unions-Fraktionschef und mehrmals Bundesminister, unter anderem Finanzminister während der Eurokrise. Von 2017 bis 2021 war Schäuble Bundestagspräsident.