Scholz zu Schuldenbremse: "Staatliche Hilfen weiter möglich"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in einer kurzen Videobotschaft am Dienstag auf die Auswirkungen der Schuldenkrise für die Bürgerinnen und Bürger eingegangen. "Manche sorgen sich, ob die Finanzhilfen der Bundesregierung, die die hohen Energiepreise deckeln, weiterfließen dürfen, oder zurückgezahlt werden müssen. All das sind sehr berechtigte Fragen", sagte Scholz.