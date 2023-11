Wohnungsnot: Warum serielles Bauen die Lösung sein könnte

Und an der Stelle ist es dann eine Quadratur des Kreises, die man nicht mehr so richtig hinkriegt. Ja, wir wollen immer mehr und erhöhen damit die Kosten, aber wir wollen günstige Mieten. Gleichzeitig sind die Grundstückspreise riesig hoch, die Vorschriften gehen weiter immens in die Höhe - immer mehr Dämmstoffe, immer mehr Schallschutz , immer mehr Haustechnik und so weiter - so funktioniert das nicht.