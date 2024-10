Nach BKA-Urteil: Faeser kündigt Gesetzesänderungen an

Die Gesetze zum geplanten Sicherheitspaket, was auch Überwachungen beinhaltet, sind noch in der Abstimmungsphase. Nach dem BKA-Urteil aus Karlsruhe mehren sich die Stimmen, direkt Nachbesserungen vorzunehmen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das BKA-Gesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Konkret geht es um die heimliche Überwachung von Kontaktpersonen.

Faeser: Rasche Gesetzesänderungen

Faeser: Vorgaben konkretisieren

Das sagte sie der "Rheinischen Post". "Das Bundesverfassungsgericht hat über spezifische Befugnisse des Bundeskriminalamts zur Datenerhebung und Datenverarbeitung als Zentralstelle der Polizei entschieden. Diese sind in weiten Teilen verfassungskonform, müssen aber teilweise konkreter gefasst werden", fuhr Faeser fort.

Stolpersteine für Sicherheitsbehörden

Zweifellos müssten grundlegende Rechte von Betroffenen gewährleistet sein. "Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Bedrohung durch Kriminalität, Extremismus und Terrorismus wächst, benötigen unsere Sicherheitsbehörden aber die Möglichkeit zu effektivem Handeln", so Lindholz.